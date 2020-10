Stand: 28.10.2020 09:30 Uhr Wat warrt ut Hamborger Dubbelrennbahn?

Bi den Hamborger Rennclub is meist dat hele Präsidium ut’t Amt gahn. Dor harr nüms mit rekent. As ne’e Präsident is Hans-Ludolf Matthiessen wählt worrn. Nu sünd de Lüüd, de sik för de Dubbelrennbahn för Traber un Galopper in Horn insett harrn, nich mehr in’t Amt. Woans dat mit de Dubbelrennbahn in Horn wiedergeiht, dat is noch nich kloor. / Stand: 28.10.2020, Klock 9:30

