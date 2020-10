Stand: 27.10.2020 09:30 Uhr Reine Radweeg

Dormit Radfohrers nich daalfallt, sünd de Reinmakers vun de Stadt Hamborg nu mehr ünnerwegens. Tweemal in de Week bavento maakt se de Blää vun de Radweeg weg. Dat Pilotprojekt bedröppt en Streek vun dörtig Kilometer, to’n Bispill in de Babelallee, Esplanaad un Hasselbrook-Straat. Alltohoop warrt tweehunnertfofftig Kilometer Radweg in Hamborg reinmaakt. De Fohrradclub ADFC meent aver, dor müss noch mehr passeren. // Stand 27.10.2020 Kl. 9:30

