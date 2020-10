Stand: 26.10.2020 09:30 Uhr Thomas Oppermann doot bleven

Ganz unvermodens is de SPD-Politiker un Vizepräsident vun'n Bunnsdag, Thomas Oppermann, sturven. De Sössunsösstigjohrige schull in en ZDF-Sendung Gast ween un is kort vörher tosamenbraken. In't Krankenhuus kunnen se em denn nich mehr hölpen. Totiet lett sik noch nich seggen, worüm de Politiker tohoopbraken is. Fröher is Oppermann ok Vörsitter bi de SPD-Frakschoon in'n Bunnsdag ween, un Johrn lang weer he Wetenschopsminister in Hannover ünner Gerhard Schröder. // Stand: 26.10., Klock 09:30

