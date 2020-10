Stand: 26.10.2020 09:30 Uhr Tarif-Afsluss is dor

De över twee Millionen Mitarbeiders in'n Öffentlichen Deenst, de warrt mehr Geld kriegen, vör allen in de Pleeg. De Hamborger Finanzsenater Andreas Dressel is tofreden mit den Tarif-Afsluss un finnt dat goot, dat nu dat Streiken vörbi is. Anstellte in de Pleeg un in de Krankenhüüs, de kriegt ok düütlich högere Tolagen, to'n Bispeel för Wesselschichten un op Intensiv-Statschonen. // Stand: 26.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2020 | 09:30 Uhr