Stand: 26.10.2020 09:30 Uhr CCH is bold fardig

Bi de Bo-Arbeiden an't Hamborger Congress-Zentrum schall to'n Johrs-Enn tomeist allens fardig warrn. Na veer Johr Renoveern un mehrmals Verlängern vun de Ümbo-Tiet, dor warrt dat CCH denn wedder an de Hamburg Messe övergeven. Kösten schull dat allens tweehunnertdörtig Millionen Euro, kann aver ok wat mehr warrn, dat lett sik nu noch nich seggen. Wenn dat CCH denn wedder op hett, denn schall dat een vun de gröttsten un modernsten Kongresszentren in Europa ween. // Stand: 26.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2020 | 09:30 Uhr