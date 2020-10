Stand: 26.10.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Wulken warrt dicker un bringt beten Sprenkenregen mit. De Namiddag is denn meist överall dröög, un ok de Sünn lett sik noch en beten sehn – bi bet to dörteihn Graad. Nu sünd dat in Osswarter teihn Graad.De Wind weiht man flau ut Süüd bet Süüdwest. Morgen wesselt sik Sünn un Wulken af, aver de Namiddag kann Schuern bringen. De Wind warrt mehr un kann ok opbrusen – bi nochmal dörteihn Graad. // Stand: 26.10., Klock 09:30

