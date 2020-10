Stand: 23.10.2020 09:30 Uhr Corona in Düütschland

In ganz Düütschland blifft de Tahl, wat ne’e Corona-Fäll angeiht, wiederhen hooch. Dat Robert-Koch-Institut mellt hüüt fröh wedder mehr as ölvendusend Neeinfekschonen. Dat sünd man blots fiefunveertig Fäll weniger as bi den ne’en Rekoord vun güstern. Alltohoop hebbt sik al siet dat mit de Corona-Pandemie losgüng mehr as veerhunnertdusend Minschen in ganz Düütschland mit dat Virus ansteken.

