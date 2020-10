Stand: 23.10.2020 09:30 Uhr Trump vs. Biden

US-Präsident Donald Trump un sien Wedderpart Joe Biden hebbt verleden Nacht dat letzte Fernsehduell vör de Wahl hatt. Trump wull blangen anner Saken, dat de Corona-Inschränken en Enn hebbt. Anners kunnen to vele Jobs verloren gahn. Biden hett Trump versmeten, dat he an mehr as tweehunnerttwintigdusend Corona-Dode in’e USA Schuld an weer. Alltohoop lööp de Debatt aver ruhiger af as dat noch bi dat eerste Duell twüschen de beiden de Fall ween is.

// Stand: 23.10.2020, Kl. 9:30

