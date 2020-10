Stand: 23.10.2020 09:30 Uhr Winter-Nootprogramm in Hamborg

Hamborg sett in düssen Winter för Lüüd ahn Dack övern Kopp noch düütlich mehr in Gang. So as NDR 90,3 wies worrn is schall dat ok dagsöver en ne’et Anbott geven. Plaant is, de Markthall an’n Hauptbahnhoff för bet to tweehunnert Minschen apen to maken. Bavento kriggt dat Winter-Nootprogramm noch en drütte Steed mit tweehunnertföfftig Plätz to’n Slapen.

// Stand: 23.10.2020, Kl. 9:30

