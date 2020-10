Stand: 22.10.2020 09:30 Uhr Corona un dat öffentliche Leven

Wieldat de Corona-Tallen jümmer mehr in de Höögde kladdert, warrt dat öffentliche Leven in masse Länner jümmer mehr inschränkt. In Tschechien un Irland dröövt siet vundaag blots noch Supermärkten, Drogerien un Aftheken jemehr Dören open maken. All anner Ladens, de een nich hoochnödig bruken deit, warrt dicht maakt. In Italien gifft dat nu noch mehr Gegenden, woneem de Lüüd nachens nich mehr rut dröövt. Däänmark will vundaag noch entscheden, wat se dat Verlööv to’n Reisen noch wieder ingrenzt. // Stand 22.10.2020, Kl. 9:30

