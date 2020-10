Stand: 22.10.2020 09:30 Uhr Streik bi de Stadtreinigen

Ok vundaag hebbt se bi de Müllafhalen un op de Recyclinghööv in Hamborg Maleschen. Bi de Stadtreinigen warrt streikt. De Warnstreik is al siet güstern in’n Gang. De Mitarbeiders hebbt sik vunmorgen to'n Protestmarsch vun't Nikolaifleet hen na'n Fischmarkt drapen. Bi den Tarifstreit geiht dat üm veer Komma acht Perzent mehr Geld, tominnst aver üm hunnerfofftig Euro mehr in'n Maand.// Stand: 22.10.2020, Kl. 9:30

