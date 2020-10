Stand: 22.10.2020 09:30 Uhr Snacken över HVV Fohrpriesen

De HVV hett högere Fohrpriesen plaant. Doröver snackt se vundaag ok bi’n Verkehrsutschuss in de Börgerschop. Vunaf tokamen Johr süllt Koorten för den Hamborger Nahverkehr een Komma veer Perzent dürer warrn. Man dormit kann de Verkehrsverbund sien Lock in de Kass nich mal in’n Ansatz stoppen. Wegen de Corona-Kris nimmt de HVV düt Johr bummelig en viddel Milliarde Euro weniger in as plaant. // Stand: 22.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.10.2020 | 09:30 Uhr