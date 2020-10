Stand: 22.10.2020 09:30 Uhr Narichten op Platt

Petrus wiest uns vundaag mal, wat en güllen Oktober is, bringt uns veel Sünnschien un maakt dat warm bi Temperaturen bet to negenteihn Graad. Man dor kümmt noch en teemlich pustigen Wind mit dorto. Opstunns meet wi al in Curslaak al foffteihn Graad. Eerst to’n Avend hen kann’t mal wedder en lütt beten pladdern.

Morgen wesselt sik Sünn un Wulken jümmer wedder af un eerst to'n Avend un ok blots ganz ut Versehn, kann mal de een oder anner Flaag mit dorto kamen.Dat allens bi Temperaturen bet to sössteihn Graad un’n mauen Wind ut Süüdwest. // Stand: 22.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.10.2020 | 09:30 Uhr