Stand: 21.10.2020 10:15 Uhr Corona in Hamborg

In de tokamen Daag will de Hamborger Senaat fastleggen, wat wi uns Kuntakten wedder duller rünnerföhrn moet. Blievt de Coronatahlen ok hüüt so hooch, kann dat sien, dat vunaf dat Weekenennen blots noch teihn Minschen privat tohoop kamen dörft. Börgermester Peter Tschentscher hett de Hamborgers opropen, dat se de Pandemie nich to licht nehmen schüllt. Düütschlandwiet hett dat Robert-Koch-Institut hüüt binah sövendusendsößhunnert Minschen vermellt, de sik nee‘ ansteken hebbt. / Stand: 21.10.20 Klock 09:30

