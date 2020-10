Stand: 21.10.2020 10:15 Uhr Corona bi den HVV

De Coronakris sorgt dorför, dat sik in de Kass vun den Hamborger Verkehrsverbund en grotet Lock opmakt hett. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat de HVV dütt Johr dormit rekend, dat se een Drüddel weniger Fohrgäst hebbt. Dorüm warrt bi den HVV woll blots sößhunnertsößtig Millionen Euro rinkamen, dat is en vierdel Milliarde weniger as plaant betto. / Stand: 21.10.20 Klock 09:30

