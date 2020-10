Stand: 21.10.2020 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Gries is dat, veel Wulken över uns, dorto jümmer wedder Regenschuer. Man na’n Nahmeddag hen dröögt dat af, un de Wulken warrt tominnst beten spiddeliger. Bavento is dat lau, de Temperatur kladdert bet söventeihn Graad. Opstunns hebbt wi op de Veddel al twölf Graad. De Wind treckt an, kümmt middeldull bet pustig ut Süüdwest. – Un so geiht dat wieder: Morgen noch warmer, bet negenteihn Graad, enkelte Schuer sünd woll noch ünnerwegens, man de Sünn kümmt doch beten beter rut as hüüt över Dag. / Stand: 21.10.20 Klock 09:30

