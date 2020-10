Stand: 20.10.2020 09:30 Uhr Öllern un Schoolbehöörd

Schölers, de schüllt in Hamborg eerstmal sülvst seggen, wat se na School gahn oder to Huus lehren wüllt. Dat will de Hamborger Öllernkamer, wiel de Corona-Tahlen wieder na baven gaht. De Schoolbehöörd, de höllt nix vun den Vörslag. Dat weer nicht goot ümtosetten, meent se. Bavento weren Scholen ok keene Corona-Hotspots. //Stand 20.10.2020 Kl. 9:30

