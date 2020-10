Stand: 20.10.2020 09:30 Uhr Afbege-Hölp

Al twee Drüttel vun de tweedusend städt’schen Lastwagens in Hamborg, de hebbt en Hölpsapparat vör’t Afbegen. He wohrschaut, wenn Radfohrers in’n doten Winkel sünd, so dat en se licht översehn kunn. Hamborg is betnu dat eenzig Bunnsland, dat all kommunalen Lastwagens dormit utstatten will. Güstern harr dat Hamborger Amtsgericht en, de en Afbegeunfall verursacht harr, to teihn Maanden op Bewähren verurdeelt. Bi den Unfall weer en Radfohrer to Dode kamen. // Stand 20.10.2020 Kl. 9:30

