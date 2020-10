Stand: 20.10.2020 09:30 Uhr Football

De FC St. Pauli hett liekop speelt an’t Millerntor. Dat twee to twee güstern Avend gegen Nürnberg weer al dat ölvte Heimspeel in Reeg, wo se nich verloren hebbt. Morgen Avend is Erzgebirge Aue to Besöök bi’n HSV. Wegen Corona dörvt man blots noch eendusend Fans in’t Volksparkstadion un nich de veerdusendfiefhunnert, de egens plaant weren. // Stand 20.10.2020 Kl. 9:30

