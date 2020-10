Stand: 19.10.2020 09:30 Uhr Corona in Hamborg

De Senaat reekt dormit, dat ok Hamborg vunaf hüüt to’n Corona-Risikogegend warrt. Dat hett de Spreker vun’n Senaat Marcel Schweitzer hier bi NDR 90,3 seggt. He glöövt, dat gifft vundaag mehr as föfftig Corona-Infekschonen op hunnertdusend Inwahners in een Week. Schweitzer sä, nu mutt een eerstmal aftöven, wat de ne’esten Corona-Oplagen - as to'n Bispeel de Sparrstünn för Krögers un Wirtshüüs wat bringt. Man een snackt doröver, dat een private Fiern blots noch för bet to teihn Lüüd verlöövt. // Stand 19.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2020 | 09:30 Uhr