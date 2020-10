Stand: 19.10.2020 09:30 Uhr Diskereren üm Sünnervullmachten

Politikers vun poor Parteien krittelt an de Sünnervullmachten vun de Bunnsregeren in de Corona-Kris. Se wüllt, dat de Bunnsdag noch mehr inbunnen warrt. De Böverste vun de Grönen, Kathrin Göring-Eckardt, sä in’t ZDF, dor warrt to veel achter toslaten Dören afmaakt. Wat se meent, mutt een öffentlich diskereren. Achtergrund vun dat Ganze sünd de Sünnervullmachten vun Sundheitsminister Jens Spahn. De süllt woll verlängert warrn. // Stand: 19.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2020 | 09:30 Uhr