Stand: 19.10.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg wiest sik vundaag twoors mit masse Wulken, man ok de Sünn lett sik jümmer wedder mal sehn. De mehrste Tiet blifft dat dröög bi Temperaturen bet to dörteihn Graad und’n mauen Wind ut West bet Süüdwest. Opstunns meet wi in Barmbeek noch acht Graad

Morgen is dat denn nur noch gries mit noch mehr Wulken un vunaf Meddag veel Natts vun baven. Dat allens bi Temperaturen bet to veerteihn Graad un teemlich dullen Wind. // Stand: 19.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2020 | 09:30 Uhr