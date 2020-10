Stand: 16.10.2020 09:30 Uhr Sparrstünn in Hamborg?

So as dat opstünns utsüht, kunn dat in Hamborg bald en Sparrstünn in de Nacht geven. Schullen de Coronatallen noch wieder na baven gahn, denn mööt Kröög un Wirtshüüs üm Klock ölven an’n Avend de Dören dicht maken. Gellen deit düsse Oplaag in ganz Düütschland. Dor hett sik Kanzlersch Angela Merkel mit de Böversten vun de Länner op enigt. Wat ok gellen deit: Jeedeen, de sik krank föhlt, de schall tohuus blieven. / Stand: 16.10.2020, Klock 9:30

