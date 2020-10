Stand: 16.10.2020 09:30 Uhr Böös hoge Coronatallen

De Tall an Corona-Neeinfekschonen is in Düütschland so hooch as noch nienich tovör. De Gesundheitsämter hebbt dat Robert-Koch-Institut bet Middernacht sövendusenddreehunnertveerundörtig ne’e Fäll mellt. Dat sünd goot tweedusendachthunnert mehr as an densülvigen Dag vör een Week. Denn is ok vördag kamen, dat veeruntwintig Minschen an Corona dootbleven sünd. / Stand: 16.10.2020, Klock 9:30

