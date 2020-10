Stand: 16.10.2020 09:30 Uhr Demo un Maleschen op de A1

Op de Autobahn 1 in Hööchde vun de Norderelvbrüch geev dat vunmorgen en Demonstratschoon. Vun de Polizei weer to hören, dat dor goot tweehunnert Armeniers de Straat dicht maakt hebbt. Se wullen dorop henwiesen, wo leeg dat opstünns in Bergkarabach utsüht. De Autobahn weer wegen de Akschoon twüschen dat Maschener Krüüz un Moorfleet hen un her afsparrt. Dat geev lange Staus. / Stand: 16.10.2020, Klock 9:30

