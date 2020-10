Stand: 16.10.2020 09:30 Uhr Hamborger Binnenstadt warrt autoarm

Siet vunmorgen Klock söven dörvt meist keen Autos mehr op’n Jungfernstieg fohren. Ok de Ne’e Wall un de Groten Bleichen sünd för den privaten Autoverkehr afsparrt. Hamborg maakt so en eersten Stapp hen na en Binnenstadt, in de nich veel Autos ünnerwegens sünd. Op den Jungfernstieg dörvt blots noch Bussen, Radfohrers, Taxen un bet Klock ölven Toleverers fohren. / Stand: 16.10.2020, Klock 9:30

