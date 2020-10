Stand: 15.10.2020 10:15 Uhr Corona-Top-Dreepen

Bund un Länners wüllt fixer as betto dorop reageren, wenn sik wedder mehr Lüüd mit dat Coronavirus ansteken doot. Bi ehr Beraden sünd se enig worden, dat de Plicht, en Mask to dragen, scharper warden schall. Denn schall dat al, as hier in Hamborg, överall vunaf fiefundörtig Fälle op hunnertdusend Lüüd gellen, de sik binnen een Week ansteken hebbt. Vun föfftig Fälle op hunnertdusend moet Kröög un Gasthüüs vun Klock ölven an’n Avend an tomaken, un dat dörf denn ok keen Kööm un Beer mehr verköfft warden. / Stand: 15.10.20 Klock 09:30

