Stand: 15.10.2020 10:15 Uhr Arbeidskamp bi de Hoochbahn

Bi den öffentlichen Nahverkehr in Hamborg gift dat vundaag groot Maleschen, denn dat föhrt keen Bussen un keen U-Bohnen. De Warkschopp Verdi harr de Mitarbeiders vun de Hoochbohn to en Warnstreik opropen. Verdi will dörchsetten, dat de Lüüd mehr Schichttolagen kriegt un nich mehr so veel Stunnen an’n Dag arbeiden moet. Ok bi de Bussen vun de VHH hebbt se de Arbeid daalleggt; de Bussen schulln woll vunaf Klock dree hüüt Nahmeddag wedder förhn. Mit den Streik nu to Corona-Tieden sünd man vele nich inverstahn, wiel tom Bispeel de S-Bohnen dordörch so vull sünd, dat sik de Fohrgäst to dicht op den Lief rücken moet. / Stand: 15.10.20 Klock 09:30

