Stand: 15.10.2020 10:15 Uhr Warrt Boldt bilütten Römer?

Wesselt de HSV-Sportvörstand Jonas Boldt bilütten na Italien? Weck Medien schrieft, dat de italiensche Topklub AS Rom sik för Boldt interessert. Sien Verdrag in Hamborg löppt noch bet to’n Ennen vun de Speeltied. De Vereen will man woll an em fastholen. Boldt sülvst hett noch nix dorto seggt. / Stand: 15.10.20 Klock 09:30

