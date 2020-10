Stand: 15.10.2020 10:15 Uhr Füerwehr söcht na en verschütt gahn Minschen

Hölpslüüd vun Polizei, DLRG un Füerwehr söcht in Alsterdörp na en verschütt gahn Minschen. Tügen harrn hüüt morgen op de Watersied vun de Rathenaustraat en Hund funnen, de an een Rollator fastknütt weer. Blangenbi, an’t Över, leeg noch en Handtasch. Nu schüllt Ünnerwater-Swemmers ünnersöken, wat dor viellich en Minsch na de Alster hen afrutscht is. / Stand: 15.10.20 Klock 09:30

