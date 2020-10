Stand: 14.10.2020 09:30 Uhr Corona – Top- Drapen

De Ministerpräsidenten vun de Länner draapt sik vundaag mit Bunnskanzlersch Angela Merkel. Se wüllt över de aktuelle Corona-Situatschoon snacken. Een wichtigen Punkt is dorbi dat Verbott, Lüüd de ut Risikorebeten kaamt en Harbarg to geven. Dor hebbt se heel ünnerscheedlich Menen dorto. Dörch de verscheden Regeln in mehrere Bunnslänner kaamt de Lüüd noch ganz dörch‘nanner. För Hamborg reist Börgermester Peter Tschentscher na Berlin. He will, dat överall in't Land mööglichst desülvigen Corona-Regeln gellt.// Stand 14.10.2020, Kl. 9:30

