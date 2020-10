Stand: 14.10.2020 09:30 Uhr Corona: De aktuellen Tallen

Dat Robert-Koch-Institut hett binnen een Dag so veel Corona-Neeinfekschonen mellt as siet Midde April nich mehr. Man de Tallen kann een blots bedingt mit'nanner verglieken. Opstunns hebbt se düütlich mehr test. Binnen veeruntwintig Stünnen hebbt sik fiefdusendeenhunnerttweeundörtig Minschen mit dat Coronavirus ansteken. An Corona sturven sünd in de letzten veeruntwintig Stünnen dreeunveertig Minschen. Allens in allen sünd dor nu in Düütschland negendusendsösshunnertsövenunsöventig Lüüd an dootbleven. // Stand: 14.10.2020, Kl. 9:30

