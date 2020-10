Stand: 14.10.2020 09:30 Uhr Diskereren üm Ferien

Süllt de Winterferien länger un de Sommerferien dorför körter warrn? Jüst dat sleit Hamborgs CDU-Lannsböverste Christoph Ploß vör. He will dormit verhinnern, dat sik dat Coronavirus in de Scholen nich so dull breet maken kann. In de Börgerschop hollt SPD, Gröne un FDP dor nich veel vun den Vörslag. Se meent, dat verunsekert blots de Öllern. Wat se säen, gifft dat ja so un so nich al veel Infekschonen an Scholen. Ploß sä bi NDR 90,3, dat Kritteln hölpt nich wieder, wenn nüms en betern Plaan hett.// Stand: 14.10.2020, Kl. 9:30

