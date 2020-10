Stand: 14.10.2020 09:30 Uhr Füer in Bunnswehrkrankenhuus

De Hamborger Füerwehr hett letzte Nacht en Füer in’t Bunnswehrkrankenhuus in Wandsbeek löscht. De Brand weer kort na Meddernacht in en Openthaltsruum in’n tweten Stock utbraken. Dat Huus warrt opstunns ümboot. Dorüm weern ok keen Lüüd dor un nüms is dorbi to Schaden kamen. Man de Nootopnahm glieks blangenan un de OP-Rüüm kunn een wegen Rookschadens eerstmal nich bruken. Een weet noch nich, woso dat brennt hett. // Stand 14.10. 2020, Kl. 9:30

