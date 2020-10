Stand: 13.10.2020 09:30 Uhr Kritik an Maskenplicht

Hamborg is wegen sien ne'e Corona-Regeln wieder in de Kritik. De CDU smitt'n Senat vör, dat möök de Lüüd rammdösig, dat dat nu in enkelt Straten en strenger Masken-Plicht geven schall. In de Oogen vun de CDU schall dat in de Stadt an all Steden de glieken Regeln geven: buten Masken op or even nich. De Gesundheitsbehöörd süht dat heel anners: Dat ne'e System wöör sik de Steden vörnehmen, an de de Polizei faken veel Minschen dicht openanner sehn hett. Schiller schüllt in Tokunft op de Steden henwiesen, wo dat de ne'e Maskenplicht geven schall. | Stand 13.10.2020 Kl. 9:30

