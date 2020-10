Stand: 13.10.2020 09:30 Uhr Coronatahlen för Düütschland

In Düütschland liggt de Tahl vun Corona-Neinfektschonen ok vundaag wedder bi över veerdusend. Dat Robert Koch-Institut hett in veeruntwintig Stünnen veerdusendeenhunnerttweeuntwintig ne'e Fäll mellt. De Tahl vun de Doden is üm dörteihn na baven gahn: Se liggt nu bi negendusendsüsshunnertveerundörtig. | Stand 13.10.2020 Kl. 9:30

