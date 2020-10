Stand: 13.10.2020 09:30 Uhr Ne'e Regeln bi Facebook

Facebook plaant en Verbott vun Texten un Biller, mit de de Holocaust rünnerspeelt warrt or wo dat heet, dat dat em gor nich geven hett. Facebook-Baas Mark Zuckerberg sä, dat de Regeln vun sien Netwark ümschreven warrt. Achtergrund weer, dat dat bi Facebook jümmer mehr Posts gifft, de antisemitisch sünd. Dat Ünnernehmen will nu sien System ümstellen un de Mitarbeiders utbilden, so dat se de Plaans ok goot ümsetten künnt. | Stand 13.10.2020 Kl. 9:30

