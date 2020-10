Stand: 13.10.2020 09:30 Uhr Plaans för Airbus-Mitarbeiders

De Flegerboer Airbus will bet End vun'n März keen Mitarbeiders bedrievsbedingt künnigen. Bet denn wüllt de Böbersten bi Airbus weten, wo veel Mitarbeiders freewillig ut't Ünnernehmen rutgaht. All de Lüüd af achtunföfftig Johr schüllt en Angebott för en Affinnen kriegen. Wegen Corona harr Airbus nich mehr so veel Opdrääg kregen. So sünd alleen in Hamborg mehr as tweedusend Jobs bedroht. | Stand 13.10.2020 Kl. 9:30

