Stand: 12.10.2020 09:30 Uhr Bunnsregeren sinneert över Corona-Plaans

De Bunnsregeren snackt hüüt Vörmeddag doröver, woans se in de Corona-Pandemie wiedermaken wüllt. Se will de Regeln för de Quarantään anpassen und mööglichst gau en ne’en Kurs för Tests afmaken. In jümmer mehr düütsche Städer gifft dat mehr as föfftig Neeinfektschonen pro hunnertdusend Inwahners binnen een Week. Dorüm gifft dat in Berlin und Frankfurt in de Nacht al en Sparrstünn.// Stand: 12.10.2020, Kl. 9:30

