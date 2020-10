Stand: 12.10.2020 09:30 Uhr Polarstern is wedder dor

Een Johr lang weer he in’t Noordpolarmeer ünnerwegens, nu is de düütsche Forschungsiesbreker „Polarstern“ wedder torüch. Vunmorgen hett em ok Forschungsministersch Anja Karliczek in sien Heimathaven Bremerhaven begrött. Dormit geiht de gröttste Arktis-Expeditschoon de dat betto geven hett toenn. De Infohrt vun de Polarstern hebbt se per Livestream in’t Internet överdragen. // Stand 12.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.10.2020 | 09:30 Uhr