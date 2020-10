Stand: 12.10.2020 09:30 Uhr Brüchenkuntrull

Överall in Hamborg nehmt se vundaag masse Brüchen ünner de Luup. Dorüm kann't ok mal ween un de Verkehr löppt nich so as dat sall. Los geiht dat hüüt Vörmeddag op de Willemsborger Riekstraat. De Lannsbedriev Straten, Brüchen un Water kickt sik dor Schillerbrüchens an un maakt in’n Wessel de Fohrbahnen dicht. Morgen sünd denn de Hamborger Straat un de Oberaltenallee an de Reeg. // Stand: 12.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.10.2020 | 09:30 Uhr