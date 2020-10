Stand: 12.10.2020 09:30 Uhr Füer in Billsteed

Bi en Füer in en Mehrfamilienhuus in Billsteed sünd dree Minschen an’t Lief to Schaden kamen. Se hebbt jem mit Rookvergiftens na’t Krankenhuus henbröcht. De Brand weer in de Straat Sünnenland in’n Keller vun dat Huus utbraken. Dat hett so dullen Rook geven, dat se all Lüüd ut dat Huus rutbringen mussen. De Füerwehr kunn den Brand löschen, noch ehrdat he op de Wahnungen övergrepen kunn. // Stand 12.10. 2020, Kl. 9:30

