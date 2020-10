Stand: 09.10.2020 09:30 Uhr Corona in Düütschland

Vunmiddag snackt Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher tohoop mit Kanzlersch Angela Merkel un de Börgermeesters vun teihn anner grote Städer in Düütschland doröver, woans dat wegen dat Corona-Virus totiets bi uns utsüht. Dorbi warrt dat denn woll ok üm de ne’en Corona-Tahlen gahn. De sünd in ganz Düütschland nochmal düütlich na baven gahn. De Sundheitsämter hebbt an dat Robert-Koch-Institut innerhalf vun een Dag nu mehr as veerdusendfiefhunnert ne’e Fäll mellt.

// Stand: 09.10.2020, Kl. 9:30

