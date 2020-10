Stand: 09.10.2020 09:30 Uhr Besinnen op Anslag in Halle

In Halle in Sassen besinnt sik de Lüüd vundaag an den antisemitischen Anslag, de vör een Johr ween is. Bi de wichtige Veranstalten warrt ok Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier un de Böverste vun den Zentraalraat vun’e Juden in Düütschland, Josef Schuster, mit bi ween. An’n 9. Oktober 2019 harr een Keerl mit Wapen versöcht, in’e Synagoog vun Halle rintokamen. As he dat aver nich henkregen harr, dor hett he denn een Fro op’e Straat dootschaten un ok een Besöker vun en Dönerladen.

