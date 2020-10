Stand: 09.10.2020 09:30 Uhr Antisemitismus in Düütschland

Dat sik de Lüüd fiendlich gegenöver vun Juden verholen doot, dat warrt in Düütschland mehr. De Böverste vun’n Verfatensschutz, Thomas Haldenwang, de wohrschaut dor vör, dat de Tahlen in düsse Saak bannig dull na baven gaht. Den „Tagesspiegel“ hett he seggt, dat Verbreken gegen Juden in’e verleden twee Johr teemlich mehr worrn sünd. De Gefohr schall dorbi faken vun enkelte Lüüd utgahn, de dat maakt un de sik radikaliseert hebbt. Opletzt is hier bi uns in Hamborg en jüüdische Student swoor to Schaden kamen, as he vun en Keerl angrepen worrn is. De Beamten, de de Saak nu op’n Grund gaht, de gaht dorvun ut, dat de Keerl dat ut Judenhass maakt hett.

// Stand: 09.10.2020, Kl. 9:30

