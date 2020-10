Stand: 08.10.2020 09:30 Uhr Coronatallen in Düütschland

In Düütschland hebbt sik opletzt düütlich mehr Minschen mit Corona ansteken. In de verleden veeruntwintig Stünnen sünd för ganz Düütschland mehr as veerdusend ne’e Infekschonen mellt worrn. Dat sünd dusendtweehunnert mehr as güstern, weet dat Robert-Koch-Institut. Ok in’t Butenland gaht de Tallen wieder hooch. De Bunnsregeren hett fastleggt, dat en Reeg anner Länner nu nee ok as Risikogegend gellen doot, dor mang ok Tunesien un Rumänien. / Stand: 08.10.2020, Klock 9:30

