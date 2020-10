Stand: 08.10.2020 09:30 Uhr Corona in Hamborg

Ok Hamborg kickt dor vundaag nipp un nau op, woans dat mit de ne’en Corona-Infekschonen utsüht. Dorachter stickt de sonöömte Inzidenz. De Tall gifft an, wo veel Minschen sik in de verleden söven Daag je hunnertdusend Inwahners an Corona ansteken hebbt. Un de steiht opstünns kott vör den legen Weert vun fiefundörtig. Schull de dree Daag na Reeg över fiefundörtig liggen, denn warrt dat woll ne’e Oplagen geven. De Verband för Hotels un Gasthüüs Dehoga röppt jeedeen dorto op, de Corona-Regeln intohollen. För de goot sösstigdusend Lüüd, de in de Branche arbeiden doot, weer dat en Katastroof, wenn nochmal wedder allens op Null sett warrn schull. / Stand: 08.10.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.10.2020 | 09:30 Uhr