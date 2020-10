Stand: 08.10.2020 09:30 Uhr Ne’e Runn in’n US-Wahlkampf

In den Wahlkampf to de Präsidentenwahl in de USA geev dat wedder en Feernseh-Duell. Dütmal stünnen de demokraatsche Viezkandidaatin Kamala Harris un de republikaansche Viezpräsident Mike Pence vör de Kamera. Harris hett US-Präsident Donald Trump vörsmeten, dat dör em bi de Corona-Pandemie allens heel un deel scheef lopen is. Pence hett sik achter Trump stellt: De Gesundheit vun de US-Börgers stünn för Trump jümmers vörn an, meen Pence. / Stand: 08.10.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.10.2020 | 09:30 Uhr