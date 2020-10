Stand: 08.10.2020 09:30 Uhr Veel Besökers op de “Peking”

Een Maand is dat nu her, dat dat historische Seilschipp “Peking” na Hamborg trüchkamen is. Bummelig fiefuntwintigdusend Minschen hebbt den Veermaster in’n Museumshaven al besöcht. Man vunwegen Corona kunnen se em blots vun de Kaimuer ut ankieken. Plaant is, dat de Besökers vun tokamen Sommer af an ok wedder op de „Peking“ ropgahn köönt. Vör dree Johr hebbt se dat Schipp ut Nee York herhaalt un mit veel Geld wedder op Schick bröcht. / Stand: 08.10.2020, Klock 9:30

