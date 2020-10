Stand: 08.10.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat wulkendüüster. Eerst is dat noch dröög, man över Dag treckt mehr un mehr dichte Wulken op, de ornlich Regen mitbringt. De Temperaturen schafft dat vundaag blots op dörteihn bet föffteihn Graad. Opstünns sünd dat teihn Graad in Osswarder. Ok morgen sünd wedder veel Wulken dorbi. Af un an waagt sik ok de Sünn mal rut, man dat gifft ok den een oder anner Schuer. Dat Ganze bi veerteihn bet föffteihn Graad. / Stand: 08.10.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.10.2020 | 09:30 Uhr